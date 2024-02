Arnsberg. Marokkanischen Kulturverein Arnsberg hat ambitiniertes Ziel erreicht: Alles über den Standort, das Aussehen und den Zweck des Baus.

Der Marokkanische Kulturverein in Arnsberg steht vor der Realisierung eines seit Jahren gehegten Traumes des Baus einer Moschee in der Heimatstadt vieler hier in zweiter und dritter Generation lebender Gemeindemitglieder. Nach einer langen Zeit der Vorplanung in gerade für Bauwillige ambitionierten Zeiten kann nun der Startschuss zur Umsetzung erfolgen. Wie der Vorsitzende des Vereins, Rochdi Koubaa, mitteilt, findet einen Tag vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan am Samstag, 9. März, um 14 Uhr der symbolische Spatenstich für den Bau statt.