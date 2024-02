Arnsberg/Sundern. Zur Fußball-EM 2024 sucht unsere Zeitung erneut den Team-Tipp-Europameister bei interaktivem Tipp-Spaß. 25 Meldungen liegen schon vor.

Sie kommt schneller als gedacht. In nicht einmal vier Monaten wird die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) mit dem Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland eröffnet. Schon jetzt steht auch fest: Zum achten Mal seit der Fußball-WM 2010 richtet die Westfalenpost-Lokalredaktion Arnsberg/Sundern ein großes interaktives und in dieser Form auch einzigartiges Team-Tippspiel zu den Großereignissen der internationalen Kicker-Elite aus. Bereits 25 Teams haben sich angemeldet. Darunter auch der amtierende Tipp-Weltmeister „Bökelberg-Stürmer“ und der Vize-Tipp-Weltmeister TuS Bruchhausen Alte Herren.

Tippspiel EM 2024 © WP Arnsberg | WP Arnsberg

Einzigartig deshalb, weil sich der Tippspielmodus original an dem echten Turniermodus des jeweiligen Turniers orientiert. So werden auch bei der Tipp-Europameisterschaft die heimischen Tipp-Teams den sechs Vorrundengruppen A bis F zugelost. Vor der EM-Vorrunde müssen die Teammitglieder die Gruppenspiele komplett tippen. Nach der Vorrunde qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier punktbesten Gruppendritten das Tipp-Achtelfinale. Ab dann tippen die Teams in Eins-zu-Eins-Duellen gegen jeweils andere Teams in der k.o.-Runde um den Einzug in die nächste Runde. Wenn am 14. Juli das echte EM-Finale ausgetragen wird, tippen auch bei unserem Tippspiel nur noch zwei verbliebene Teams um den Titel.

Mehr zum Thema

Seit 2010 haben rund 300 unterschiedliche Tipp-Mannschaften an dem Spiel teilgenommen. Die Rekordteilnahme bislang lag 96 Teams bei der Tipp-WM 2014. Viele Mannschaften haben auch schon an allen Wettbewerben teilgenommen. Der Titelverteidiger der Tipp-Europameisterschaft für Arnsberg und Sundern ist das Team „Mezcal&seine Bande“ als Sieger bei der EM 2021. Bei den Euro-Tippspielen gewannen bislang zudem das Team „Nass Vital“ (2016) und das „EM-Studio Sonnenufer“ (2012). Bei der erst im Winter 2022 gespielten Fußball-WM wurde der Fanclub „Bökelbergstürmer“ Tipp-Weltmeister. Vorherige Titelträger hier waren die „Knipperei“ (2018), die „Sauerländer Volksbänker“ (2014) und die „Tipp Eulen Müschede“ (2010).

Neben dem Fußball- und Tippspaß steht die Geselligkeit im Vordergrund. Die Team-Tippspiele bringen während der Turnierdauer Teams und Menschen der Stadt zusammen, die sich ansonsten in dieser Konstellation so nicht begegnen. Die Teams sind echte Tipprunden, Parteien, Lehrerkollegien, Nachbarschafts- oder Freundeskreise, Kegelclubs, Würfel- und Kartenspielrunden, Arbeitskollegien oder auch Fußballfanclubs. Eine Mannschaft besteht aus mindestens sechs Tipperinnen und Tippern (maximal 12 Tippenden).

Natürlich gibt es etwas zu gewinnen. Die beiden Tippteams, die sich am 14. Juli 2024 beim Tipp-Finale gegenüberstehen und das Endspiel tippen, haben dann schon den Gewinn einer großen Grillparty mit reichlich Grillgut des Fleischerei- und Partyservices Veh in Neheim und mit Getränken der Brauerei Veltins sicher. Getränkepreise gibt es auch für die beiden anderen Halbfinalisten sowie für die „Lucky Loser“ - die jeweils punktbesten ausgeschiedenen Teams der Vorrunde und des Achtel- und Viertelfinales.

Ganz großer Gewinner soll am Ende aber erneut der gute Zweck sein. Die Volksbank Sauerland sagte bereits zu, dass sie - wie immer seit dem Gewinn der Tipp-WM 2014 durch die „Sauerländer Volksbänker“ - für jeden von den Teams erzielten Tipp-Punkten einen Euro spendet. Je nach Teilnehmerzahl und Tipptrefferquote kamen da zuletzt zwischen 2000 und 3500 Euro zusammen. Das lokale Spendenziel bestimmt der Gewinner des Tipp-Turniers. Abgerundet wird das Tippspiel durch eine kleine Siegerehrungsfeier möglichst schon in der Woche nach dem EM-Finale. Im Vorfeld stellen wir gerne auch die Teams in kleinen Portaits print und online vor.

Anmeldungen für das Team-Tippspiel zur Fußball-EM@funke 2024 werden schon jetzt entgegengenommen. Einfach eine E-Mail an Martin.Haselhorst@funkemedien.de schreiben. Wichtig ist: Teamnamen und Verortung (z.B. Arnsberg-Hüsten oder Sundern) sowie den Mannschaftsverantwortlichen mit Kontaktdaten benennen. Die detaillierte Ausschreibung mit Tipp-Regeln, Modus-Details und Terminen wird ihnen dann rund 8 Wochen vor dem Turnier zugesandt.