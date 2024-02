Arnsberg. Verwaltung und Heimatbund initiieren einen „Runden Tisch“ zur Zukunft des Osterfeuers in Arnsberg ab 2025.

Es sollte ein letztes Mal auf den Kreuzberg gehen: Der Arnsberger Heimatbund beschloss in der vergangenen Woche, dass das traditionelle Osterfeuer 2024 noch einmal an dieser markanten Stelle ausgerichtet werden soll, ehe weitere Auflagen dann eine Suche nach Alternativen unausweichlich machen würden. Die öffentliche Diskussion in Arnsberg nahm emotional Fahrt auf. Nun soll ein von der Verwaltung einberufene „Runder Tisch“ die Zukunft des Arnsberger Ostefeuers besprechen.