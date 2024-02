Holzen. Anträge liegen vor - Zulassung weiblicher Mitglieder würde aber erst nach Satzung-Änderung ab Februar 2025 rechtswirksam.

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsschützenfest in Holzen von Samstag, 18. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, sind so gut wie abgeschlossen. Das gab der 1. Brudermeister der St.-Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824, Christian Müller, bei der Hauptversammlung am Samstagabend bekannt. „Wir rechnen mit rund 1700 Gästen an beiden Tagen. Samstag wird der Jubelkönig und Jubelkinderkönig ermittelt. Abends gibt es einen Festball. Der Sonntag ist von einem großen Festzug gekrönt“, sagte Müller.