Arnsberg. 92 Kinder konnte der Turnverein am Sonntag zählen - sieben Teilnehmer mehr als im Januar. „Sportel“ gibt es noch einmal im März

Der zweite „Sportel“-Sonntag im Jahr 2024 bescherte dem Organisationsteam um Bernd Schenk wieder ein volles Haus. 92 Kinder fanden mit Eltern/Großeltern am Sonntagvormittag den Weg in die Sporthalle Sauerstraße um sich in lockerer Atmosphäre spielerisch zu bewegen. Sieben Kinder mehr, als bei dem ersten Termin im Jan. 2024. Das berichtet der TV Arnsberg.

Mehr aus Arnsberg

Eine mehr als positive Resonanz. Auch die ein oder andere der erwachsenen Begleitpersonen ließ es sich nicht nehmen, ihrem Nachwuchs zu zeigen, was sie sportlich noch so draufhaben. Am 10. März von 10 bis 12.30 Uhr findet dann der letzte der drei Sportel-Sonntage im Jahr 2024 statt. Zum Abschluss gibt es dann auch eine kleine Verlosung und das Jolinchen der AOK, dem Kooperationspartner der Sportel-Sonntage, ist zu Gast.