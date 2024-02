Arnsberg. Die Polizei ist am Sonntagabend bei einer Firma in Arnsberg im Großeinsatz. Ein 52-jähriger Arnsberger hatte Bombendrohung ausgesprochen.

Die Polizei ist am Sonntagabend zu einem Großeinsatz bei einer Firma in der Hellefelder Straße Arnsberg ausgerückt. Inzwischen ist zu den Hintergründen mehr bekannt. Am späten Nachmittag hatte ein Mitarbeiter des Unternehmens die Polizei gerufen, weil er telefonisch eine Bombendrohung entgegengenommen hatte. Die Polizei räumte umgehend das Gelände und durchsuchte das komplette Firmenareal mit zwei Sprengstoffspürhunden. Eine Bombe aber fand die Polizei nicht.

Mann wieder auf freiem Fuß

Zeitgleich liefen die Ermittlungen, um den Anrufer ausfindig zu machen. Die Spur führte zu einem 52-jährigen Arnsberger, den die Polizei am späten Abend in seiner Wohnung in Nachbarschaft des Werkes festnehmen konnte. Der Mann widersetzte sich der Polizei nicht und wurde auf die Wache abgeführt. Nach dem Verhör wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen. „Es lag kein Haftgrund vor“, so Staatsanwalt Thomas Poggel auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Tatwiederholung erscheint als unwahrscheinlich. Wegen Störung des öffentlichen Frieden durch Androhung einer Straftat wird er sich aber verantworten müssen. Das Strafmaß dafür kann zwischen zwischen einer Geldstrafe bishin zu einer Haft bis 3 Jahren bewegen.

Der Polizeieinsatz hatte für Aufregung im Ortsteil gesorgt: Auf dem Hof der Kartonfabrik Reno di Medici in Arnsberg standen zunächst vier und später weitere Polizeiwagen, weitere Fahrzeug sicherten die übrigens Eingänge zum Unternehmen ab. So auch das alte Werkstor am Altpapierlagerplatz und den historischen Zugang an der Lasmecke. Offenbar hatte es zuvor eine nicht näher bezeichnete Bedrohung gegen die Firma gegeben. Die Polizei hatte den Einsatz in der Nacht um 1 Uhr als abgeschlossen erklärt.

Ein Verdächtiger - so berichtet dpa in der Nacht - habe ermittelt werden können. Die Beamten nahmen den Mann demnach in der Nähe des Einsatzortes außerhalb des Firmengeländes fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht - Feuerwehr und Rettungsdienst waren auf dem Firmengelände am Abend zunächst nicht zu sehen. Gegen Mitternacht wurde der Einsatz beendet. Zu weiteren Hintergründen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Ab den frühen Abendstunden war die Polizei auf und rund um das Werksgelände im Einsatz gewesen. Nach und nach - so berichten Anwohner - sei das Polizeiaufgebot verstärkt worden. Auch Zivilfahrzeuge seien vorgefahren. Offenbar hatte die Polizei in der Kantine des Unternehmens ihr Lagezentrum eingerichtet.

Polizeiwagen an ehemaliger Werkszufahrt Lasmecke, im Hintergrund der Feldmühlen-Schornstein. © WP | Wolfgang Becker

Zu den Hintergründen des Einsatzes machte eine Polizeisprecherin auf Anfrage zunächst keine Angaben. Es sei eine verdächtige Mitteilung gemacht worden, die überprüft werde, teilte die Polizei im Hochsauerlandkreis auf X (ehemals Twitter) mit. Sprecher Michael Schemme kündigte für Montag eine ausführliche Presseinformation an. Diese erfolgte am Montagmittag.

Das Arnsberger Unternehmen gilt als ein gut abgesicherter Betrieb. Besucher müssen sich stets einem gründlichen Sicherheitscheck unterziehen.