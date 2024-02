Arnsberg. Tanzstudio Alberti verzaubert mit „Don Quijote“. Für die Ballettaufführung im Sauerland-Theater halten wir eine Überraschung bereit.

Ritter von der traurigen Gestalt im „Doppelpack“: Der Ballettklassiker „Don Quijote“ wird am Samstag, 16. März, um 16.30 Uhr und am Sonntag, 17. März, um 15.30 Uhr im Sauerlandtheater in Arnsberg von den Ballettelevinnen der Ballettschule Tanzstudio Alberti aufgeführt. Mit ein wenig „Fortune“ können Sie zwei Karten gewinnen. Wie Sie mitspielen, erfahren Sie in der Infobox.