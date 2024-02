Sundern. Kulturelle Vielfalt in Sundern: Lesungen, Musik und Cartoons beleben den März – Tickets für Events des Kulturrings Sundern verfügbar

In Sundern wartet man sehnsüchtig, dass der Februar zu Ende geht und der März beginnt. Auch in diesem Jahr hat der Kulturring Sundern den Kulturmärz geplant und vorbereitet. „Die ganze Welt befindet sich seit geraumer Zeit in einer Art Krisenmodus. Krisen, Katastrophen und Pleiten verunsichern unsere Gesellschaft. Die Menschen geraten ins Grübeln, einige sogar in regelrechte Depressionen. Dem möchten wir nun entgegenwirken, indem wir den diesjährigen Kulturmärz unter das Oberthema Humor stellen“, erklärt Jürgen ter Braak vom Kulturring Sundern.