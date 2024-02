Sundern. Kleine Hände, großer Einsatz: Kinder fertigen Vogelhäuschen.

Am Samstag, 2. März, lädt der Grünen-Ortsverband Sundern zu einer Nistkasten-Bauaktion auf den Bio-Bauernhof Simon in Wulfringhausen Nr. 3 in Sundern ein. Kinder ab 4 Jahren dürfen bei der Aktion Nistkästen für Meisen und andere Gartenvögel bauen und anschließend mit Wasserfarben gestalten.

Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr freut sich der Ortsverband darauf, erneut gemeinsam aktiv zu werden. Über 40 Nistkästen wurden 2023 gebaut und von den Teilnehmenden liebevoll bemalt. Kinder und Eltern oder Großeltern hatten großen Spaß an der handwerklichen Betätigung und der kreativen Gestaltung.

Auch in diesem Jahr sind die Bausätze sorgfältig nach den Richtlinien des Naturschutzbundes (NABU) vorbereitet, werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und dürfen selbstverständlich nach Hause mitgenommen werden. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Kuchen gesorgt.

Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, wird um eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse: Nistkaesten@gruene-sundern.de gebeten. Für weitere Informationen zur Veranstaltung steht Interessierten auch die Homepage: www.gruene-sundern.de zur Verfügung.