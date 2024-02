Nach einem Unfall in Sundern-Allendorf liegt das Opfer schwer verletzt im Krankenhaus. Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen.

Auf der Allendorfer Straße in Sundern-Allendorf kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Aus noch ungeklärter Ursache wurde ein 21-jähriger Mann aus Sundern gegen 19.20 Uhr von dem Auto eines 25-Jährigen aus Sundern erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem Auto ist Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Auch interessant