Arnsberg. Die Schulanmeldezahlen an den Arnsberger Grundschulen geben Auskunft über die Zukunftsfähigkeit und Bedeutung der Dorfschulen.

Die gute Nachricht vorweg: „Alle Kinder in Arnsberg können an ihren Wunschschulen aufgenommen werden!“ So heißt es im Bericht der Verwaltung an den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport. Tatsächlich ist das nicht zwangsläufig so, weil die Anzahl der stadtweit zu bildenden Klassen nach den Vorgaben der Schulgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen die errechnete kommunale Klassenrichtzahl nicht überschritten werden darf. „Die Anzahl der Klassen, die gebildet werden dürfen, stimmt mit der Anzahl der Eingangsklassen überein, die auf Grund der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler gebildet werden müssen“, so der Bericht der Fachabteilung. Wäre diese Rechnung so nicht aufgegangen hätten einzelne Kinder eine Schule besuchen müssen, für die sie sich nicht ursprünglich angemeldet haben.