Neheim. Handwerk mit Herz: Die Außenfassade des Rottler-Hauses in der Neheimer Fußgängerzone erstrahlt in neuem Glanz.

Stuckateurmeister Thorsten Fleckes aus Bergheim restauriert kostbare Gebäude, hauptsächlich Altbau, vorrangig in Arnsberg und Umgebung. Er liebt seinen Beruf, lässt uralte Fassaden in neuem Glanz erstrahlen. So wie derzeit das neue Rottler-Haus in der Neheimer Fußgängerzone. „Das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit“, betont der Stuckateurmeister. Mit seinem vierköpfigen Team bearbeitet er seit Dezember vergangenen Jahres die Fassade des Ladenlokals. „Diese wird abgedämmt, ausgeglichen und dann feingeschliffen“, erklärt der Experte. Seine jüngste Mitarbeiterin, Germaine Keppner (22), übernimmt die Mal- und Lackierarbeiten.