Sundern. Zu einem Einsatz in der Silmecke sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Es wurden „unbekannte Gerüche“ gemeldet.

Alarmierung für Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in Sundern. Nachdem ein Passant „unbekannte Gerüche“ aus einem Gebäude in der Silmecke gemeldet hatte, rückten die Einsatzkräfte aus. Die Feuerwehr nahm eine Erkundung im betreffenden Gebäude vor - und konnte schnell melden: „Es besteht keine Gefährdung für die Bevölkerung.“ Allerdings ist vor Ort - in der Silmecke - noch mit Verkehrsstörungen zu rechnen, wer kann, sollte den Bereich meiden.