Neheim. Akustik-Rocker Mox Rinehart tritt am 2. März in Neheim mit Songs von Bob Dylan und Bruce Springsteen sowie eigenen Kompositionen auf

„Ich bin mit den Beatles und den Rolling Stones groß geworden, aber mit Bob Dylan erwachsen.“ Besonders die 60er und 70er Jahre in der internationalen Musiklandschaft haben Musiker Mox Rinehart wesentlich geprägt. „Durch diese Musik hat sich für mich eine Welt geöffnet. Man ist in die Plattenläden gegangen, hat dort dreimal eine Platte gehört, bevor man hinausgeworfen wurde, wenn man nichts gekauft hat“, sagt der Sänger und Songwriter mit einem Lachen. „Aber ich habe auch öfters mal was gekauft.“ Er habe die Musik der damaligen Zeit regelrecht aufgesogen.