Sundern. Mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger machen sich für Standort in der Innenstadt stark. Welche Gegenargumente die Grünen-Fraktion hat.

„Der Kinderspielplatz in der Innenstadt ist ein Baustein zur Entwicklung unserer Kinder und zur Belebung der Innenstadt“, meint Hans Klein. Viele Sunderner sehen das ähnlich: Mehr als 40 Personen fanden sich kürzlich auf dem Levi-Klein-Platz in Sundern ein, um das zu bekräftigen: „Eltern mit ihren Kindern, aber auch Omas und Opas mit Enkelkindern waren der Initiative von Katrin Krücke , selbst Mutter dreier Kleinkinder und Mitglied des Rates der Stadt Sundern für die WISU,

gefolgt, um die Idee eines Kinderspielplatzes in der Innenstadt zu unterstützen“, so Klein, Fraktionsvorsitzender der WISU („Wir sind Sundern“). Wie berichtet, hat seine Fraktion einen entsprechenden Antrag an Bürgermeister Willeke gestellt.