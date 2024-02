Sundern/Stuttgart. Wenn es um Befestigungssysteme für technische Textilien geht, ist das Sunderner Unternehmen Franz Miederhoff weltweit gefragt.

Franz Miederhoff versteht sich selbst als einer der führenden Hersteller und Hidden Champion auf dem Feld der Befestigung- und Verbindungstechnik für technische Textilien. Mit einem brandneuen Standkonzept und zahlreichen Produktinnovationen präsentiert sich das herstellende Unternehmen aus Sundern aktuell einem internationalen Fachpublikum auf der Messe R+T in Stuttgart.

Das Team vor Ort bestehend aus nationalem und internationalem Vertrieb, Produktmanagement und Technik ist angetreten, um in Stuttgart bestehende und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. „Wir freuen uns, unsere Innovationen Kunden- und Branchenexperten anlässlich der R+T zu präsentieren“, teilt das Unternehmen mit. Das Leitmotiv zur Messe sei neben dem so essentiellen fachlichen und persönlichen Austausch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktwelten des Unternehmens. „Damit richten wir unsere Aufmerksamkeit auch auf neue Anwendungsbereiche und sind immer bestrebt, erstklassige Lösungen für unsere Kunden zu finden und damit unsere Position am Markt zu untermauern,“ so Stefan Klinke, einer der Geschäftsführer des Unternehmens.

In zwei deutschen Werken produziert die Franz Miederhoff GmbH mit 200 Mitarbeitenden diverse Befestigungsartikel. 85 Prozent der von Sundern aus vertriebenen Waren stammen nach Unternehmensangaben aus Eigenproduktion. Beispiele für Befestigungsssysteme von technischen Textilien sind Side-Curtain-Spanner, Ösen, Krampen, Haken, Dreh- und Schiebeverschlüsse, Planenaufrollsysteme, Planenseile, Zeltkeder, Kunststoffberiemung sowie passende Handwerkzeuge und Ösenmaschienen.

Komplettlösungen für die Kunden

Besonderes Highlight auf der Messe sind die neu entwickelten Komponenten für die Anwendung von Abdeckungen im Außenbereich. Die Franz Miederhoff GmbH bietet den Konfektionären Komplettlösungen und die Möglichkeit, alle Komponenten aus einer Hand zu beziehen. Besonders vorteilhaft für die Kunden sei der schnelle Lieferservice. Dank einer modernen Lagertechnik würden aktuell rund 90 Prozent der Bestelleingänge noch am selben Tag ausgeliefert. „Unsere Produktion in Deutschland bietet den Kunden einen enormen Zeit- und Lagervorteil,“ so Stefan Klinke weiter.

Die ersten Messetage bewertet das Unternehmen als besonders positiv und erfolgreich. Phasenweise sei der Stand so gut frequentiert gewesen, dass man die Kunden mit einem Online-Quiz zum Unternehmen und zu Herstellungsprozessen am Stand in Warteschleife hielt. Diesen positiven „Drive“ will das Sunderner Unternehmen mitnehmen in die Vorbereitungen zur nächsten internationalen Messe, der Techtextil im April in Frankfurt.