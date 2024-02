Neheim. Es ziept, sticht und drückt: Bis zu 80 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an Rückenschmerzen. Fünf clevere Tipps zur Vorbeugung

Ein bewegungsarmer Lebensstil, Stress, Übergewicht, schlechte Ernährung oder auch schlichtweg das Alter - all dies können Auslöser für Rückenschmerzen sein. So erklären es die Experten Lukas Greis, Physiotherapeut und Geschäftsführer der Trimed GmbH & Co. KG, sowie seine Kollegin Judith Speeth, Sportwissenschaftlerin.