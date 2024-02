Müschede. Initiative macht Station beim Papierherstelle Wepa in Arnsberg. Schüler aus Arnsberg werden von mutigen Köpfen inspiriert.

Die Non-Profit-Initiative „Startup Teens“ hat mit ihrer Westfalen-Tour mit einem Event für Schülerinnen und Schüler in Arnsberg Station gemacht. Das Event wurde jetzt in Kooperation mit dem Müscheder Unternehmen Wepa und weiteren Projektpartnern realisiert.

Mehr als 120 Jugendliche und Gründungsbegeisterte haben erfahren, warum Gründungsgeist für dieses Land wichtig ist und warum und wie wirklich jede und jeder Gründer oder unternehmerisch denkender Angestellter werden kann. „Studium, Ausbildung oder Freestyle – es gibt keinen richtigen Weg, der auf alle zutrifft, um unternehmerisch tätig zu werden“, sagt Nina Schweitzer, Geschäftsleitung von Startup Teens, „unsere Gastgeber hier bei Wepa zeigen, wie es ist, in einem Familienunternehmen zu wirken. Unsere Alumna Nour Idelbi wiederum hat ihr Startup Safe Space neben der Schule entwickelt. Das macht Mut für die eigenen Berufswege.“

Auch interessant

Die Teilnehmenden konnten sich in einem Panel-Talk mit den Gründern der bekanntesten Lern-App für Schülerinnen und Schüler, simpleclub, austauschen, die ebenfalls als Schüler gestartet sind: Alexander Giesecke und Nicolai Schork. Darüber hinaus inspirierten Nour Idelbi (SafeSpace), Dr. Stephen Weich (Investor) und Till Rösnick (Wepa Ventures) und beantworteten alle Fragen aus dem Publikum. Beim Networking mit Experten/-innen aus dem Startup Teens-Netzwerk konnten die Teilnehmenden eigene Gründungsideen entwickeln.

Auch interessant

„Der Standort Müschede wichtig für Familienunternehmen Wepa“ Von Martin Haselhorst

„Wir wollen junge Menschen ermutigen, ihre Talente und Potenziale zu entfalten und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln. Diese Fähigkeit ist für das weitere berufliche Leben essenziell. Ganz egal, ob man später Gründerin wird oder unternehmerisch denkender Angestellter“, sagt Andreas Krengel, Vorstandsmitglied bei Wepa, „der Zugang zu Entrepreneurship Education sollte keine Frage der Schulbildung oder des sozialen Hintergrunds sein, sondern jedem und jeder zugänglich sein“. Die Initiative Startup Teens böte dafür einen inklusiven und niederschwelligen Zugang.

Auch interessant

Wepa Arnsberg: Der Karriereweg einer Sales Managerin Von Anja Jungvogel

Die große Resonanz auf die Veranstaltung hat die Initiatoren einmal mehr bestätigt, wie wichtig solche außerschulischen Angebote von Startup Teens sind. Die Westfalen-Tour machte bereits in Dortmund und Münster Station und hält als Nächstes am Donnerstag in Bielefeld. Sie ist eine gute Vorbereitung auf die Westfalen-Challenge. Bei diesem erstmals explizit für westfälische Schüler/-innen ausgerichteten Wettbewerb können die Jugendlichen ihre Ideen zu einem Geschäftsmodell ausarbeiten und bis zum 18. März 2024 bei Startup Teens einreichen. Ziel sei es, Gründungsgeist bei jungen Menschen zu entfachen sowie Problemlösekompetenzen und Fähigkeiten wie unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern.

Die ersten Plätze der Westfalen-Challenge 2024 sind mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Das exklusive Finale findet am 11. April 2024 mit hochkarätigen Gästen statt. Schüler:innen aller Schulformen zwischen 14 und 19 Jahren, die eine Schule in Westfalen besuchen, sind teilnahmeberechtigt. Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung Westfale Initiative für Eigenverantwortung und Gemeinwohl, der Arndt G. Kirchhoff Familienstiftung, der Wepa-Stiftung, der Lobbe-Gruppe mit ihrer Strategie- und Innovationsgesellschaft UVentures, sowie von Impuls und der Diag.