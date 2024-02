Arnsberg/Hüsten. Zero fällt auf Tricks des düsteren Mr. Fake herein - Musiktheaterstück drückt die kindlichen Spürnasen auf böse Kettenbriefe im Netz.

„Wenn du die Nachricht nicht an 30 Personen weiterschickst, dann stirbt deine Mutter. Aber erst in einem Jahr.“ Eine Nachricht, die eine Kinderseele brechen kann. Aber auch eine Nachricht, die tagtäglich so von irgendwelchen Betrügern im Internet verschickt wird.