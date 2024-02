Die Termin-Panne fiel erst jetzt auf: Jetzt suchen Organisatoren von Käsemarkt Hüstgen und Frühlingsfest Neheim nach guten Lösungen.

„Da ist etwas gründlich schiefgelaufen“, gibt Citymanager Conny Buchheister vom Aktiven Neheim unumwunden zu. Erst jetzt fiel auf, dass das Frühlingsfest in Neheim und der 22. Käsemarkt in Hüsten in diesem Jahr auf ein und denselben Termin gelegt worden sind. Beide beim Publikum auch aus den umliegenden Städten beliebten Veranstaltungen finden zeitgleich am 16. und 17. März statt.