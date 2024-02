Arnsberg. Bahn modernisiert ab Montag. Zugverkehr weitestgehend nicht betroffen. Wo Umleitungen für Verkehrsteilnehmer ausgeschildert werden.

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert insgesamt zehn Bahnübergänge (BÜ) im Sauerland. Ab Montag, 26. Februar, bis Anfang April wird mit der „Jahnallee“ in Arnsberg-Neheim der nächste Bahnübergang komplett modernisiert. Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, baut die DB „unter rollendem Rad“ - also in den nächtlichen Zugpausen. Während der Bauarbeiten werden die BÜ mithilfe einer mobilen Sicherungsanlage gesichert. Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer können die Übergänge daher nutzen.