Arnsberg. Johannes Esser lernt sein Grafik-Handwerk vor 40 Jahren – kann ihm und seiner Existenz die Künstliche Intelligenz gefährlich werden?

„Wenn du dich verschließt, bist du irgendwann raus“, sagt Johannes Esser. „Du musst dich immer wieder der Zeit anpassen und selbst neu erfinden.“ Der waschechte Grafiker lernt sein Handwerk zu einer Zeit, in der Photoshop noch auf zwei Disketten passt – inklusive Vorlagen-Pool. Er blickt auf eine turbulente Zeit der Digitalisierung in der Werbung zurück. Und nun in eine Zukunft, die durch künstliche Intelligenzen (KI) geprägt wird.