Neheim. Andy Gillmann, einer der Top Clinicians und Performer Deutschlands, kommt ins Audiofloor, um einen Workshop für Drums anzubieten.

Er schrieb den Schlagzeugpart für das deutsche Musical „Die Schöne und das Biest“, veröffentlichte Lehrbücher und bekam bereits während seines Studiums professionelle Auftritte bei Harald Schmidt und Thomas Freitag im Düsseldorfer Kommödchen. Der Schlagzeuger Andy Gillmann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nun kommt er nach Arnsberg und gibt einen Zwei-Stunden-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene, die Bock darauf haben, die Drums zu schwingen. Der Workshop findet am 16. März von 15 bis 17 Uhr im Audiofloor-Studio in Neheim statt. Anmeldungen sind noch per Mail an info@audiofloor.de möglich. „Mit Freude bietet Audiofloor inspirierende Workshops an, wie diesem mit dem Profi-Schlagzeuger Andy Gillmann“, sagt Christoph Griesenbrock, Inhaber des Tonstudios. „Musik verbindet und bereichert - ich bin stolz, solche einzigartigen Erfahrungen teilen zu können.“

Steile Drummer-Karriere von Andy Gillmann

Bereits im Alter von 15 Jahren begann der heute 61-Jährige seine Schlagzeugkarriere - und lernte über Jahre hinweg von der Jazz-Schlagzeuglegende Peter Weiss. 1987 begann er sein Studium in Arnheim (NL) und damit eine für ihn fantastische und intensive Zeit voller Musik, Sessions, extremem Üben und vielen musikalischen und persönlichen Begegnungen, die teilweise noch andauern.

Er hatte zwei großartige Lehrer, Rene Creemers und Joop van Eerven, die ihn inspirierten und herausforderten und auf deren Unterricht er sich jede Woche freute, heißt es im Internet über Andy Gillmann. In diesen fünf Jahren seines Studiums hätten sie viele Themen, Konzepte, Systeme usw. bearbeitet und entwickelt, von denen er als Musiker und Lehrer noch immer profitiere: Chart-Spielen, Transkription, Basler-Trommeln, Besenspiel, Groove usw Fill-Interpretationen, Blattspiel, Klatschen und Notieren, Big Band, Combo, Latin- und Fusion-Ensembles und Hunderte endloser Sessions bis spät in die Nacht. Sein Wissen möchte er nun weitergeben - und das kostenlos in einem zweistündigen Workshop.