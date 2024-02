Neheim. Innerhalb der nächsten Wochen werden Heidi und Helmut Tillmann ihre Kultgaststätte in Neheim schließen. Emotional ist das nicht leicht.

An dem runden Tisch in der Ecke ihres Lokals ist Geschichte spürbar. Die Innenausstattung von „Tillmann‘s Bauer“ hat im wesentlichen bereits so an seine 60 Jahre auf dem Buckel. Helmut Tillmann ist hier groß geworden. Mit seiner Frau Heidi stieg er gemeinsam vor 43 Jahren in vierter Generation in den Familienbetrieb ein. Bald aber wird der Zapfhahn für immer zugedreht. Spätestens Ende März soll Schluss sein - eine Entscheidung, die das Gastronomen-Ehepaar nach all den Jahren emotional nicht kalt lässt.