Sundern. Mit einer Springbreak Party wollen die Schüler Geld sammeln, um die große Abiparty im Sommer zu finanzieren. Karten jetzt erhältlich

Poker, Black Jack, Roulette. Wenn man diese Begriffe so hört, verbindet man damit vermutlich zuallererst Glückspiel, Spielhallen oder vielleicht auch Las Vegas. Eher unwahrscheinlich ist es, diese Begriffe im Zusammenhang mit Schule oder gar dem Abitur zu hören. Am Städtischen Gymnasium in Sundern ist genau dies aber momentan der Fall. Das Abitur 2024 findet nämlich getreu dem Motto „Cabino Royale - um jeden Punkt gepokert“ statt.