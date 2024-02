Arnsberg. Den weiterführenden Schulen in Arnsberg und Sundern liegen ihre vorläufigen Anmeldezahlen für die kommende 5. Klasse vor.

Die offizielle Anmeldephase für die künftigen fünften Klassen an den weiterführenden Schulen in Arnsberg und Sundern ist beendet. Die Schulen haben nun eine Planungssicherheit für das neue Schuljahr. Wie immer wieder an allen Schulen durch Zuzügler oder verspätete Meldungen noch mit leichten Veränderungen gerechnet, so dass die Zahlen immer als vorläufig gelten. Unsere Redaktion fragte direkt bei den Schulen nach.