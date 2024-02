Sundern. Früher Werbekaufmann, heute Hausmeister im Meditationshaus Sundern. Bekennender Buddhist spricht über seine Reise zu innerem Reichtum.

Auf die Frage, ob man mit viel Geld auf dem Konto reich und glücklich ist, kann Dietmar Becker nur den Kopf schütteln. Der 59-Jähige ist ein außergewöhnlicher Mensch und nicht nur, weil er es versteht, sparsam zu leben und mit wenig Geld auszukommen. „Ich trage seit meiner Kindheit das Gefühl in mir, dass im Leben schon alles gut wird“, sagt er. Der Verlust seines gut bezahlten Jobs oder der schönen Wohnung, damals in Bochum, konnten ihn nicht schocken. Dietmar ist bekennender Buddhist, er ruht in sich und strahlt diese Ruhe auch nach außen aus.