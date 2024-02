Neheim. Wieder geöffnet: Wer bei H&M in der Hauptstraße einkauft, kann sich aussuchen, ob er an der Kasse zahlt oder den Self-Checkout nutzt.

Bei Hennes & Mauritz (H&M) in der Neheimer Fußgängerzone können die Kundinnen und Kunden ab sofort an den neuen Self-Check-Terminals bezahlen. Bei Edeka in der Marktpassage, bei Netto in der Graf-Gottfried-Straße und in vielen Möbelmärkten gibt es sie schon: Die Selbstbedienungskassen, die lange Kundenschlagen besonders zu den Stoßzeiten vermeiden sollen.