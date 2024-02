Arnsberg-Neheim. Klappt’s in heimischen Apotheken mit dem E-Rezept? Wo es noch hakt - und wie Verunsicherte den richtigen Umgang damit erlernen können.

Klappt’s in heimischen Apotheken mit dem E-Rezept? Nicht immer - aber immer öfter! Stellvertretend für die zahlreichen Gesundheits-Dienstleister in Arnsberg und Sundern haben wir in der Neheimer Engel-Apotheke nachgefragt, ob die „digitale Offensive“ tatsächlich ins Leere läuft, wie Kritiker behaupten - und wie die Kundschaft sich auf das Prozedere einstellt. Insgesamt laufe es eigentlich rund, meint Josie Voß, die bei meinem Besuch gerade eine ältere Dame mit rezeptpflichtigen Medikamenten versorgt. Stundenlanges Warten auf Tabletten oder sonstige Medizin seien eher die Ausnahme, so die Pharmazeutisch-Technische-Assistentin (PTA) weiter.