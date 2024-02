Arnsberg. 26-Jähriger wurde in seiner Wohnung in Hüsten von vier Männern überfallen, geschlagen und beraubt.

Am gestrigen Freitag, 23. Februar, drangen gegen 11 Uhr vier Täter, im Alter zwischen 22 und 26 Jahren, in die Wohnung eines 26-jährigen Mannes es, der in Hüsten wohnt. Dort schlugen und traten die Täter ihr Opfer und raubten dessen Mobiltelefon.

Die sofort alamierte Polizei Arnsberg konnte zwei der vier Flüchtigen noch am Tatort stellen. Einer der Schläger versuchte der Polizei zu entkommen und lief zur Ruhr. Dennoch konnte er sich seiner Festnahme nicht entziehen. Die Beamten schnappten ihn. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile ist auch der vierte Täter namentlich bekannt. Zwei der drei zunächst Festgenommenen wurden am späten Vormittag des 24. Februars dem Haftrichter in Arnsberg vorgeführt. Gegen beide Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet. .

