Hochsauerlandkreis. Lenze ist die erste „Ombudsperson in der Pflege“ im Hochsauerlandkreis. Was der Mann alles für Aufgaben hat, lesen Sie hier.

Was macht eigentlich eine „Ombudsperson in der Pflege“ ? Ganz einfach erklärt: In der Pflege vermitteln! Wichtig, denn: Die Pflege einer betroffenen Person ist ein hochsensibles und emotionales Thema. Wer im Versorgungssystem der ambulanten oder stationären Pflege auf Schwierigkeiten stößt, soll vom Kreis künftig Unterstützung bekommen: Ferdi Lenze ist die erste Ombudsperson in der Pflege im Hochsauerlandkreis - quasi ein Schiedsmann im Bereich Gesundheit.