Die Schützenbruderschaft St.-Isidor Bachum hat während ihrer Mitgliederversammlung auf ein sehr positives Schützenjahr zurückgeblickt. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit in 2023. Sie war etwas, aber nur etwas ruhiger als die Jahre davor. Wir haben nicht so viel renoviert“, meint Schützenoberst Lorenz Gerke. Er wurde bei den Vorstandswahlen einstimmig von der Versammlung wieder gewählt.

Auf dem Plan 2024 stehen dann doch wieder Renovierungen an der Schützenhalle. „Es ist unser Dorfmittelpunkt, der erhalten werden muss“, so Gerke. Die Schützenbruderschaft will das Dach der offenen Halle im Schützenhof erneuern. Auf dem Zukunftsplan steht auch die Neugestaltung der Ehrenamtskneipe „Zum Schützenhof“. Zuletzt wurde der Thekenbereich 2006 renoviert.

Kassierer Patrick Steimel stellte wieder einen soliden Kassenbericht vor. Er gab bekannt, dass die Hypothek für das Dach und die Photovoltaik-Anlage vollständig abgelöst worden ist. „Durch die gute Haushaltslage konnten wir einige Sondertilgungen vornehmen“, so Steimel. Gerke betonte, dass die Photovoltaik auch schon vor den Energiepreiserhöhungen eine sehr gute Investition gewesen ist. Es ist ein Gewinn für die Schützenbruderschaft. Das Schützenfest 2023 hat sogar einen Gewinn erwirtschaftet, trotz des sehr geringen Bierpreises und die damit verbundene Spende an den „Sternenweg“, dem ambulanten Hospizdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Für das Schützenfest 2024 ist noch nichts Besonderes geplant. „Wir feiern unser Wohlfühl-Schützenfest wie gewohnt und hoffen auf tolles Wetter“, so Schützenhauptmann Kevin Kirschner. „Für das Fest sind wir noch in Verhandlung mit einigen Schaustellern. Das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Einige haben in den letzten Jahren kurz vor dem Fest abgesagt. Nun sind wir bei den jetzigen Planungen etwas vorsichtiger geworden“, meint Schriftführer Niklas Lingenauber. Das „friedliche Dorf“ wird wieder mit allen Generationen ein super Schützenfest feiern. Da ist sich das Organisationsteam mit den vielen „fleißigen Ehrenamtlichen“ der Schützenbruderschaft sicher.

Bei den Wahlen wurde Schützenoberst Lorenz Gerke im Amt bestätigt. Niklas Spieker ist nun 2. Geschäftsführer. Er löst Michael Deimel ab, der mit seiner langjährigen Erfahrung im geschäftsführenden Vorstand als Beisitzer für die Bruderschaft zur Verfügung steht. Der ehemalige Prinzregent Jürgen Frohne wurde als Beisitzer in den erweiterten Vorstand neu gewählt.