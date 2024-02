Arnberg. Bereits Ende Dezember ist Birgit Kaufmann 94-jährig gestorben. Am 3. März gibt es einen Gedenkgottesdienst in der Propsteikirche.

Am 22. Dezember 2023 verstarb im Kloster Brede in Brakel Schwester Birgit Kaufmann im Alter von 94 Jahren. Mit ihr starb die letzte Arme Schulschwester, die am Mariengymnasium unterrichtet hat. In diesem Jahr hätte sie ihr 75-jähriges Ordensjubiläum gefeiert. Das berichtet Anita Herlt, die selbst eine Kollegin der Schwester am Mariengymnasium und bei der Beerdigung der Schwester in Brakel anwesend war.