Neheim. Küchengerätehersteller stockt beim Personal auf - hat sich mit interessanten Mitarbeitenden verstärkt: Wir stellen sie näher vor.

Ein „starkes Team“ ermittelt nicht nur im ZDF-Samstagskrimi - auch das heimische Unternehmen Graef setzt auf ein „starkes Team“: Der Küchengerätehersteller stockt beim Personal auf - hat sich mit interessanten Mitarbeitenden verstärkt; und seinen „Kaffee-Papst“ befördert. Man habe in den vergangenen Jahren „ein gesundes Wachstum hingelegt“, betont Christian Strebl - und ergänzt: „Das Unternehmen hat große Pläne und investiert konsequent in seinen Fortschritt.“ Und für große Pläne brauche es „ein starkes Team mit Zuwachs an allen Stellschrauben“, so der Chief Commercial Officer. Werfen wir einen Blick auf die „Neuen“, sie sind für Vertrieb, Export, E-Commerce und Unternehmensentwicklung zuständig - vor allem in den Bereichen „Genusswelt Kaffee“ und Social Media.