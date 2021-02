Asiatisches Restaurant entsteht in Neheimer Marktpassage

Der 29-jährige, gebürtige Vietnamese Viet Long Pham, der schon viele Jahre in Deutschland lebt und in Neheim wohnt, wird im kommenden Mai/Juni in der Neheimer Marktpassage das Lokal "Fernost" eröffnen. Noch ist das Ladenlokal leer, Mitte März übergibt Vermieter ANH die Räumlichkeiten an den neuen Mieter.