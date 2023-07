Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg und Sundern ist im Juni 2023 gestiegen (Symbolfoto).

Arbeitsmarkt lokal Auch im Juni mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern/HSK. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni 2023 in Arnsberg gestiegen, in Sundern geringfügig gestiegen, meldet die Agentur für Arbeit.

Die Zahl der Menschen auf Jobsuche in Arnsberg ist im Juni 2023 erneut gestiegen, in Sundern ebenfalls, dort allerdings sehr geringfügig; in Zahlen sieht das wie folgt aus:

Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg wuchs von Mai auf Juni 2023 um 43 auf 2765 Personen an. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Juni 2023 bei 6,6 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat (Mai 2023: 6,5 Prozent) um 0,1 Prozent erhöht. Dabei meldeten sich 407 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 369 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Minimaler Anstieg in der Röhrstadt

In Sundern ist die Arbeitslosigkeit von Mai auf Juni 2023 sehr geringfügig angestiegen – und zwar um drei auf 607 Personen. Die Sunderner Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im Juni 2023 bei 3,7 Prozent, blieb im Vergleich zum Vormonat (Mai 2023: 3,7 Prozent) unverändert. Dabei meldeten sich 117 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 115 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest lag die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Juni bei 4,9 Prozent. „In beiden Rechtskreisen nahm im Juni die Zahl der Arbeitslosen zu“, bilanziert Oliver Schmale. Maßgeblich dafür sind aus Sicht des Leiters der Agentur für Arbeit Meschede-Soest der sehr frühe Beginn der Sommerferien und die frühen Abschlussprüfungen bei den Ausbildungen, die zu einer meist kurzfristigen Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen führen – bis diese dann ihre erste Stelle als Fachkraft antreten können. „Obwohl der Bestand an offenen Stellen in unserer Region weiterhin hoch ist, könnte die derzeit geringere wirtschaftliche Dynamik zunehmend zu einem bremsenden Faktor werden, insbesondere im produzierenden Gewerbe. Der Fachkräftebedarf bleibt dennoch ein großes Thema, deshalb ist die Nachqualifizierung und die Weiterbildung der Menschen in unserer Region ein wichtiger arbeitsmarktpolitischer Hebel“, führt Oliver Schmale weiter aus.

Jugendarbeitslosigkeit im HSK

633 Arbeitslose sind im Berichtsmonat Juni 2023 im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 49 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 109 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 8,4 Prozent zum Vormonat bzw. plus 20,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

