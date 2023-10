Auf’m Weg zur Arbeit im HSK? Hier hagelt es Blitzer

Ein Geschwindigkeitsmessgerät der Polizei zeigt das Tempo eines vorbeifahrenden Autos an.

Arnsberg/Sundern. Dieselbe Prozedur wie jede Woche: Auch in der Zeit vom 16. bis 20. Oktober (Mo-Fr) wird im HSK und Umgebung geblitzt. Hier sind die Standorte.

Auch in der neuen Woche wird kräftig geblitzt. Der Hochsauerlandkreis gibt für den Zeitraum des 16. bis 20. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

Lesen Sie auch <<<Muffrika-Königin Else feiert 100sten Geburtstag>>>

Montag, 16. Oktober

Sundern-Westenfeld, Unter der Hardt

Marsberg-Bredelar, Sauerlandstraße

Dienstag, 17. Oktober

Arnsberg, Neuer Schulweg

Marsberg-Canstein, Arolsener Straße

Mittwoch, 18. Oktober

Arnsberg, Stadtbruch

Brilon-Hoppecke, L870

Donnerstag, 19. Oktober

Meschede-Berge, Visbecker Straße

Brilon-Wald, Korbacher Straße

Freitag, 20. Oktober

Bestwig-Nuttlar, Briloner Straße

Olsberg-Antfeld, Dorfwiese

Messungen durch den HSK und die Polizei

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und an Feiertagen.

Auch interessant <<<Kampf um Tempo 30 für Sundern-Tiefenhagen>>>

Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Geschwindigkeitskontrollen in der Umgebung

Montag, 16. Oktober

Lippstadt, B 55

Erwitte, B 1

Wickede, B 63

Ense, K 8

Dienstag, 17. Oktober

Warstein, L 735

Warstein, B 55

Bad Sassendorf, Hellweg

Soest, Oestinghauser Landstraße

Mittwoch, 18. Oktober

Rüthen, L 536

Geseke, B 1

Wickede, B 63

Ense, K 8

Donnerstag, 19. Oktober

Lippstadt, Holzstraße

Lippstadt, L 636

Welver, Bördestraße

Bad Sassendorf, Zur Hepper Höhe

Freitag, 20. Oktober

Erwitte, Hauptstraße

Lippstadt, Hellinghäuser Weg

Soest, Paradieser Weg

Bad Sassendorf, Hepper Weg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg