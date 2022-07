Auftakt mit Ehrungen bei den Schützen in Wennigloh

Wennigloh. Das Schützenfest in Wennigloh ist im Gange, erster Höhepunkt: zahlreiche Jubilarehrungen.

Mit drei krachenden Böllern haben die Franziskus-Xaverius Schützen am Samstag ihr Hochfest eröffnet, Auftakt für die Feierlichkeiten war nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal die Schützenmesse in der Pfarrkirche und am Abend wurde nach dreijähriger Corona-Abstinenz kräftig gefeiert. Beim Schützenkonzert am Sonntag konnte Hauptmann André Westermann zahlreiche Schützenbrüder für langjährige Treue zur Bruderschaft auszeichnen.

Die Jubilare

75 Jahre Schützenbruder ist Willi Blume, 70 Jahre dabei ist Werner Bause sowie 65 Jahre Franz-Josef Blume. Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft wurden Fritz-Josef Franke, Gerhard Koßmann und Alfons Schlinkmann ausgezeichnet, daneben gab es noch Ehrungen für 40 und 25 Jahre. Weitere Ehrungen: Georg Wienecke (†) und Elfriede Haase, geb. Blume (Königspaar vor 60 Jahren), Willi und Erika Blume (Königspaar vor 50 Jahren), Klaus und Elke Blume (Königspaar vor 40 Jahren) sowie Hans-Helmuth und Monika Wessel (Königspaar vor 25 Jahren). Mit dem Orden für hervorragende Verdienste wurde Helmut Böhmer ausgezeichnet, den Orden für besondere Verdienste erhielten Uli Westermann und Stefan Wienecke, den Orden für Verdienste gab es für Kevin Heymer und Christian Klaus.

