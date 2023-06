Aus Neheim in die Provence entführt

Cay Rademacher liest im Bistro WILL aus seinem zehnten Provence-Krimi.

Neheim. Mehr als 1000 Kilometer liegen zwischen Salon-de-Provence, dem Wohnort von Cay Rademacher, und Neheim. Dort lebt der deutsche Journalist und Schriftsteller mit seiner Familie, der zurzeit auf einer Lesereise durch Deutschland ist. Am Donnerstagabend, 22. Juni, ist er zu Gast im bis auf den letzten Platz besetzten Bistro WILL. Und er kommt pünktlich. Flüssig und mit angenehmer Stimme liest er aus seinem zehnten Roman in der Buchreihe Capitaine Roger Blanc mit dem Titel „Stille Sainte-Victoire“. In der Pause beantwortet er Fragen und erzählt aus seinem Leben. Der Abend ist kurzweilig und der Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörer wohl die schönste Anerkennung für den Autor.

