Als Manuel Becker-Jostes vor sieben Jahren seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker beim Metallbetrieb A. + E. Keller (AEK) in Niedereimer begann, bezogen sich die neuen Kundenaufträge für den Automobilzulieferer hauptsächlich auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert: Im laufenden Jahr 2020 beziehen sich etwa 50 Prozent der Neuaufträge für AEK auf Elektro-Mobilität.

Mitarbeiter stellt sich neuen Herausforderungen

Für den heute 23-jährigen Manuel Becker-Jostes, der 2017 seine Lehre erfolgreich abschloss und bis 2021 eine Fortbildung zum Techniker macht, ist dieser technologische Wandel kein Problem. Der junge Hüstener sieht in der E-Mobilität und den damit verbundenen Änderungen in der Fahrzeugstruktur eine neue interessante Herausforderung für seine Arbeit als Konstrukteur von Werkzeugen, in denen die neuen Metallteile für E-Fahrzeuge gefertigt werden.

Manuel Becker-Jostes schaut sich die Zuführung zur Zerspanungsanlage sowie des Greifer des Industrie-Roboters an. Beides hat er konstruiert. Foto: Martin Schwarz

Im Gespräch mit unserer Zeitung ist die Leidenschaft des jungen Manns für Technik zu spüren. Die Geschäftsleitung fördert junge Talente. „Die Teile für den Automobilbau und die Konstruktion der Werkzeuge für deren Herstellung werden technisch immer anspruchsvoller. Hierfür brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter“, berichtet Dr. Stephan Guht, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens A. + E. Keller.

Neue Bauteile aufgrund der E-Mobilität

Da mit der E-Mobilität eine andere Fahrzeugstruktur verbunden ist, sind für E-Fahrzeuge auch spezielle Fahrzeugteile notwendig. A. + E. Keller produziert zum Beispiel Befestigungselemente für Aluminiumkästen, in denen sich später die Batterien befinden. Bei dieser Teile-Produktion für E-Fahrzeuge gibt es den Trend zu größeren Teilen, die mehr Weiterbearbeitung benötigen und insofern auch als höherwertiger einzuordnen sind.

Manuel Becker-Jostes, der seit 2018 in der AEK-Konstruktion mitarbeitet, erinnert in diesem Zusammenhang an die vielfältigen Qualitätsnormen, die bei der Konstruktion von Teilen zu beachten sind. Während früher noch eine Toleranz von 0,5 Millimetern (Plus/Minus) akzeptiert worden sei, liege dieser Toleranzwert heute bei 0,02 Millimetern.

Technik der Kaltumformung Bei der Kaltumformung werden Metallteile mit hohem Druck gepresst. Hierzu stehen bei A + E. Keller insgesamt 14 vollautomatische Mehrstufenpressen zur Verfügung. Es werden Teile aus Stahl oder Aluminium gefertigt. Die Kaltumformmaschinen verfügen über fünf bis sechs Umformstufen und arbeiten vorwiegend vom Draht. AEK bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterverarbeitung der Metallteile: Hierzu gehören das Prägen, Stanzen, Drehen, Fräsen, Schleifen, Profilieren, Biegen und Schweißen. Hinzu kommt die Montage von Baugruppen.

Insgesamt gehe es heute um hohe Festigkeit, Gewichtseinsparung und auch die Erfüllung von Anforderungen an die Dichtigkeit, wenn von Qualitätsansprüchen an Fahrzeugteilen die Rede ist. Die immer genauer arbeitenden Maschinen lassen diese Qualitätsansprüche zu. „Unsere Maschinen werden digital vom Maschinenhersteller überwacht, um Produktionsausfälle zu vermeiden. In die Fertigungsprozesse sind digitale Kontrollen eingebaut zur Einhaltung der Anforderungen an unsere Produkte“, erklärt Manuel Becker-Jostes.

Die Firma A. & E. Keller stellt zum Beispiel diese Kugelhülse her. Das in Niedereimer ansässige Unternehmen ist Zulieferer der Automobilindustrie Foto: Martin Schwarz

Der Metallbetrieb A. + Keller hat sich auf Kaltumformung spezialisiert. So können hoch präzise Kaltfließpressteile aus Stahl und Aluminium in hoher Stückzahl im Werk im Niedereimerfeld hergestellt und metalltechnisch – zum Beispiel in einer Zerspanungsanlage – weiterverarbeitet Weiterverarbeitung werden.

Zuführung zu Zerspanungsanlage konstruiert

Eine Zuführung zu einer solchen Zerspanungsanlage sowie die Greifer eines dort arbeitenden Roboters hat Manuel Becker-Jostes zum Beispiel schon konstruiert. Auch die Umsetzung erfolgt schon. Bei einem Rundgang durchs Werk sah unsere Zeitung die entsprechend arbeitende Maschine, die Kugelhülsen in großer Stückzahl fertigt.

Zwei weitere Werke in China

Neben Teilen für reine E-Fahrzeuge werden natürlich auch weiterhin viele Teile für Fahrzeuge mit Verbrennungs- oder Hybridantrieb gefertigt. Die Teile befinden sich weltweit in Fahrzeugen aller großen Automobilhersteller. Mit zwei weiteren Werken in China und einem Vertriebsstandort in den USA bedient AEK den internationalen Markt.

Auf das langjährige Know-how des 101 Jahre alten Familienbetriebs wird weiterhin gern zurückgegriffen. Als unsere Zeitung vor 30 Jahren das Werk in Niedereimer besuchte, zeigte AEK als ein Beispiel für Automobilzulieferteile eine kleine Baugruppe, eine Parkbetätigung für automatische Getriebe. Solche Teile produziert AEK weiterhin – so gibt es für Manuel Becker-Jostes, der nun als junger Mann in einer Umbruch-Zeit in der Automobilzulieferindustrie arbeitet, durchaus auch Kontinuität im Produktportfolio.

Interview mit Dr. Stephan Guht, geschäftsführender Gesellschafter von A. + E. Keller

Wie wirkt sich die steigende E-Mobilität auf Ihr Unternehmen aus?

Dr. Stephan Guht: Wir befinden uns in einer Phase des technologischen Umbruchs. Die Digitalisierung wird zunehmend die Produktionsprozesse bestimmen, die E-Mobilität wird immer mehr die Anforderungen an die Artikel beeinflussen, die wir fertigen. Darauf haben wir uns bereits eingestellt und werden das fortsetzen. Dies macht sich zum Beispiel in Millionen-Investitionen ins Werk in Niedereimer bemerkbar. Wir schaffen neue Maschinen an, mit denen wir unsere Fertigungsmöglichkeiten erweitern und unsere Produktivität steigern, um unsere Position im Markt der Automobilzulieferer zu festigen und auszubauen. Allein in unserem Werk in Niedereimer fertigen wir jährlich 130 Millionen Teile für die großen Automobilhersteller, die wir in der Regel an deren große Zulieferer (Systemhersteller) liefern, welche unsere Erzeugnisse verbauen.

A. + E. Keller : Dr. Stephan Guht , geschäftsführender Gesellschafter von A. + E. Keller Foto: Martin Schwarz

Wie würden Sie die Position von A. E. Keller auf dem internationalen Markt der Automobilzulieferer beschreiben?

Bei der Entwicklung spezieller, individueller Problemlösungen in der Kaltumformung nehmen wir eine führende Stellung innerhalb der internationalen Automobilindustrie ein. Die Umformung auf automatischen Kaltfließpressen ist das wirtschaftlichste Verfahren in der Massenfertigung von Metallteilen. Neben unserem technischen Know-how ist es wichtig, dass wir uns international aufgestellt haben. Weltweit beschäftigen wir rund 400 Mitarbeiter, davon 220 an unserem Stammsitz in Niedereimer. Die Corona-Pandemie führt allerdings zu rückläufigen Umsätzen in der Automobilbranche, was wir auch als Zulieferer spüren. Deshalb ist Kurzarbeit in Teilbereichen des A.+ E.-Keller-Werks in Niedereimer notwendig.

Wie ist A + E Keller international aufgestellt?

Seit 2003 stellen wir mit unserem Tochterunternehmen Keller Cold Forming Technologies in Nashville /USA die Betreuung unserer Kunden auf dem amerikanischen Kontinent sicher. Das Angebot umfasst die technische und kaufmännische Beratung sowie die Lagerhaltung für das gesamte Fertigungsprogramm der Keller- Gruppe. Auch besteht seit Mitte 2004 eine Kooperation mit Xingtai Iron & Steel Corp. Ltd., China. Unser Joint Venture- Unternehmen, Beijing Singu Keller Automotive CFP (Cold Forming Parts) Ltd., stellt anspruchsvolle Kaltumformteile für unsere asiatischen Kunden her. In 2018 wurde der zweite Standort in China errichtet. Tianjin Singu Keller Automotive Parts Co. Ltd. vervollständigt das dortige Angebot, um die Bereiche von Kaltfließpressteilen und Baugruppenmontage. Auf diese Weise erweitert die Keller-Gruppe die Fertigungstiefe auch auf dem asiatischen Markt.