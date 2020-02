Neheim. Die Werkstattgalerie „Der Bogen“ in Neheim zeigt ab Sonntag Werke von Prof. Harald Becker in einer Retrospektive.

Mit insgesamt 14 seiner vielen Werke wird am Sonntag, 1. März, die Ausstellung „Harald Becker – Retrospektive“ in der Werkstattgalerie „Der Bogen“ eröffnet. Der Künstler aus dem Kreis Soest zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten, die in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten entstanden sind. Zur Eröffnung um 17 Uhr gibt es eine Einführung von Dr. Jutta Höfel aus Wuppertal.

Arnsberg Arbeiten aus fünf Jahrzehnten Das Bild „Busfahrt“ hat ein Format von 150 x 180 Zentimetern und wurde noch nie öffentlich gezeigt. Jüngstes Werk des Künstlers ist das Bild „Kreisverkehr“ aus den Jahren 2017/18 – dieses wurde trotz Erkrankung gemalt. Die Ausstellung zeigt Arbeiten von Harald Becker aus fünf Jahrzehnten und ist bis zum 4. April zu sehen.

Professor Harald Becker wurde 1940 in Lingen geboren und studierte bis 1966 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Bis 1972 war er als Kunsterzieher in der Hansestadt Bremen tätig, im Zeitraum von 1973 bis 2005 lehrte Harald Becker als Professor für Gestaltungslehre und Experimentelles an der Fachhochschule Dortmund. Seit 1974 schon lebt und arbeitet der Künstler in der ehemaligen Schule in Ense-Waltringen. Mit seinem künstlerischen Wirken konnte Becker einige Preis und Stipendien gewinnen, zuletzt 2001 erhielt er den Sonderpreis des Lucas-Cranach-Preises der Stadt Kronach. Seine Maltechnik ist „Acryl auf Leinwand“.Harald Becker, der heute an Parkinson erkrankt ist, hat seinen ganz eigenen Blick auf die Alltäglichkeit. „Für meine derzeitige Malerei dienen mir die Versatzstücke aus der Realität als Anregung“, beschreibt Becker seine Arbeiten selber.

Und so geben die Bilder in der Ausstellung im „Bogen“ nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt der scheinbar alltäglichen Dinge und Handlungen, die in seinen Arbeiten verfremdet dargestellt werden. Besucher der Ausstellung sehen dabei sowohl die frühen Arbeiten Beckers mit Bildern von 1969, die aber schon ohne den Druck des Realistischen zu sehen sind. Sowohl Personen der (damaligen) Zeitgeschichte, als auch die Verarbeitung von Fotos, die Harald Becker aus alten Familienalben von Flohmärkten bekommen hat, sind in großen Formaten zu sehen.

150 mal 150 ist Lieblingsformat

„150 mal 150 – das ist mein Lieblingsformat“, sagt der Künstler. Dabei spielt nicht nur die Frage der möglichen Gestaltung des Formates die entscheidende Rolle, allein schon praktische Erwägungen seien wichtig, erklärt Becker. In den Räumen der Werkstattgalerie bekommen die großen Bilder allen Platz, um wirken zu können. Ganz besonders kann das die Jahre übergreifende, farbenfrohe Arbeit „Wiese mit Dingen“. Neun Elemente in Beckers Lieblingsformat sind dabei in einer Arbeit zusammen gefügt, aus Platzgründen kann nur ein zusammenhängender Teil davon in Neheim gezeigt werden.

Dass die Aussicht aus seinem Waltringer Wohnzimmerfenster die Entstehung einiger Werke beeinflusst hat, wird beim Bild „Kühe, geklont“ niemand mehr in Frage stellen.