Ausstellung in Arnsberg: Natur als Quelle der Inspiration

Arnsberg. Die Künstler Richard Cox und Matthias Krispien bereichern die Sonderausstellung „Wunder Wald“ im Sauerland-Museum Arnsberg.

Im Rahmen der Ausstellung „Wunder Wald“ im Sauerland-Museum Arnsberg ist der Raum „Sauerland“, in der mittleren Etage des Neubaus, für das künstlerische Projekt: „Looking closer at the natural world“, das der Maler, Grafiker und Bildhauer Richard A. Cox zusammen mit dem Fotografen Matthias Krispien diese Woche eröffnet hat.

Präsentiert werden Bilder und Skulpturen sowie Fotografien und per Beamer projizierte Naturaufnahmen. Alle gezeigte Werke haben die Natur als Quelle der Inspiration für ihre Gestaltung. Während der Ausstellung werden künstlerische Führungen nach Vereinbarung angeboten. Die Ausstellung läuft bis zum 25. Juni.

Die Werke präsentieren ästhetisch, mikroskopische Bildgestaltungen und poetisch-künstlerische Naturfotografie. Foto: Anja Jungvogel / WP

Zu den Künstlern: Richard Cox ist 1950 in Holmfirth/Nordengland geboren. Seit 1975 hat er zahlreiche Ausstellungen in ganz Europa und präsentiert seit dieser Zeit druckgrafische Editionen und Jahresgaben, sowie Kunstwerke am Bau und im öffentlichen Raum. Seine Arbeiten sind in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten. Der Künstler lebt und arbeitet seit 1972 in Soest.

Matthias Krispien wohnt in Soest und ist seit zehn Jahren als Naturfotograf bekannt. Zahlreiche Nominierungen, Auszeichnungen und Ausstellungen, zum Beispiel liegen bereits hinter ihm, zum Beispiel im Kulturzentrum Alte Synagoge in Meschede, im Herzenswerk in Möhnesee, im Alexander-König-Museum in Bonn oder im Haus Kupferhammer, Warstein.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Di 9.00 -18.00 Uhr, Mi – Fr 9.00 -17.00 Uhr, Sa 14.00 -18.00 Uhr, So + Feiertage 10.00 –18.00 Uhr.

