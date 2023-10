Autobahnkreuz Werl wegen Grünschnitts gesperrt

Werl/Arnsberg. Verbindungen auf die A 445 sind ab Montag beeinträchtigt: Die Autobahn Westfalen muss das Grün zurückschneiden.

Die Autobahn Westfalen schneidet im Autobahnkreuz Werl Pflanzen entlang der Fahrbahn zurück. Dafür müssen in der Woche ab 9. Oktober verschiedene Verbindungen im Kreuz gesperrt werden. Das teilt die Niederlassung mit.

Betroffen ist am Montag und Dienstag (9./10. Oktober.) jeweils von 9 bis 15 Uhr die Abfahrt von der A44 aus Richtung Kassel zur A445 in Richtung Arnsberg.

Von Dienstag (10. Oktober) bis Donnerstag (12. Oktober) ist zudem täglich jeweils zwischen 9 und 15 Uhr die Verbindung von der A445 aus Richtung Arnsberg kommend auf die A44 in Richtung Dortmund gesperrt. Umleitungen sind in beiden Fällen per Rotem Punkt über die Anschlussstelle Werl-Zentrum ausgeschildert.

