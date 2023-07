Autobahnsperrung zwischen Freienohl und Wennemen

Neheim. Aufgrund von Arbeiten am Tunnel Hemberg ist die A46 zwischen Neheim und Brilon derzeit nicht befahrbar.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich gerade auf der A46 zwischen Arnsberg-Neheim und Brilon auf längere Fahrzeiten und Staus einstellen. Bis zum Abend ist die Strecke zwischen Freienohl und Wennemen in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist eine Störung im Tunnel Hemberg, die derzeit behoben wird. Marder hatten in der Nacht die Elektrik in dem Bauwerk zerstört. Diese Schäden müssen behoben werden. Aktuell sind auch die Ausweichrouten und lokalen Umleitungen stark befahren. In beiden Richtungen auf der 46 ist derzeit rund zwei Kilometer Stau.

