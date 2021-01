Autofahrer akzeptieren neue Regeln am Sorpesee nicht

Die Freizeitsuchenden am Sorpesee akzeptieren am 1. Januar 2021 das Parkverbot nicht, vermutlich aus Unwissenheit.

Seit dem heutigen 1. Januar wird der alte Freibadparkplatz in Amecke von der Helma verwaltet. Und ist als Parkplatz nicht zugänglich.

Amecke. Der Streit zwischen der Stadt Sundern und der Helma Ferienimmobilien GmbH um den alten Freibadparkplatz währt ja schon mindestens seit April 2020. Nun hat die Helma die Sperrung des Parkplatzes zum 1. Januar 2021 umgesetzt. Mit einem zu erwartenden Ergebnis: Die Freizeit- und Parkplatzsuchenden am Neujahrstag akzeptieren die Regel nicht, vermutlich wissen viele garnicht um den Rechtsstreit.

Schon am Silvestertag hatte die Helma aus Berlin die Absperrung des Parkplatzes veranlasst. Allerdings war dies nur mit Flatterband passiert. Der Travemünder Rechtsanwalt Ulf Freiherr von Dankelmann, der die Helma vertritt, hatte schon vor Monaten die bisherige Pächterin des Parkplatzes, die Sorpesee GmbH, aufgefordert bis zum 31. Dezember 2020 alles abzuräumen, was auf einen Parkplatz hinweist: Schilder, Parkscheinautomaten etc. Die Sorpesee GmbH hat dies auch fristgerecht erledigt. So wurde ein Automat auf den neuen provisorischen Parkplatz am ehemaligen Freibad versetzt, und in den vergangenen Tagen der zweite Automat gänzlich abgebaut und in der Langscheider Zentrale eingelagert, ebenso die Schilder.

Das gezogenen Flatterband entlang der Parkplatz-Zufahrten war nun am Neujahrsmorgen schon nach wenigen Stunden durchrissen und bei Seite geräumt worden. Die Folge: Zahlreiche Autofahrer parkten, da kein Automat mehr dort steht, kostenlos am Vorbecken. Zu vermuten ist, dass die Helma in den nächsten Tagen haltbarere Absperrungen installieren wird.

Der Rechtsstreit zwischen der Helma Ferienimmobilien aus Berlin, die in Amecke 350 Ferienhäuser bauen will, und der Stadt Sundern entzündete sich, als der Rat am Gründonnerstag 2020 den bestehenden Bebauungsplan für den Ferienpark kippte und eine Neuaufstellung beschloss, außerdem gab es eine zweijährige Veränderungssperre. Absicht ist, die Zahl der Häuser im Park deutlich zu reduzieren und den nun bestehenden touristischen Gegebenheiten anzupassen. Die Helma hat nun verschiedene Verfahren angestrengt, u.a. ein Normenkontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Dort erwartet man im Januar eine Entscheidung.

