Bachum bekommt eine neue Kindertagesstätte

Da die Räumlichkeiten der städtischen Kita „Lilliput“ in Bachum zu klein wurden, soll sie durch einen Neubau ersetzt werden.

Bachum Das Bachumer KiTa-Projekt ist weitgehend abgestimmt, sodass die Bauantragsunterlagen der Stadt Arnsberg zusammengestellt werden können.

Die Planungen des Dorfzentrums Bachum mit Kindertagesstätte, neuem Bolzplatz und Spielplatz nehmen langsam Gestalt an: Die Stadt Arnsberg hat das Projekt auf den Weg gebracht. Nun sollen die Bürger vor Ort über das weitere Prozedere genauestens informiert werden, und zwar am Mittwoch, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Bachumer Schützenhalle. Beim Termin werden die Bauplanungen, der aktuelle Sachstand und insbesondere der geplante Fertigstellungsprozess vorgestellt. Es sind Investoren, KiTa-Träger und Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Arnsberg vor Ort.

Es entstehen drei Regelbetreuungsgruppen

Im Vergabeprozess konnte sich die Angebotsgemeinschaft Firma Materio aus Soest gemeinsam mit dem Caritasverband Arnsberg-Sundern durchsetzen. Das Gebäude wird durch das Soester Unternehmen errichtet. Anschließend soll die Einrichtung vom Caritasverband Arnsberg-Sundern betrieben werden. Es entstehen drei Regelbetreuungsgruppen, somit eine mehr als bisher. Zudem gibt es eine heilpädagogische Betreuungsgruppe, um auch die Inklusion in Arnsberg weiter voranzutreiben.

„Wir sind froh, dass wir hier mit einem geeigneten Träger und einem bekannten Gebäudeersteller ein tolles Team finden konnten“, berichtet Michael John, Dezernats- und Jugendamtsleiter der Stadt.

Alle Interessierten sind zur Infoveranstaltung am morgigen Mittwoch herzlich eingeladen. Neben diesem Termin besteht zudem die Möglichkeit, sich zu den Baufortschritten bei der Verwaltung zu informieren. Anfragen per E-Mail unter: kindertagesbetreuung@arnsberg.de.

