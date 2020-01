Nach dem Erwerb des Bahnhofsgebäudes Neheim-Hüsten wird die Stadt Arnsberg für eine neue Uhr am Bahnhofsvorplatz sorgen.

Bahnhofsuhr in Hüsten wird ersetzt

Hüsten. Einige Bürger sind darüber verärgert, dass am Empfangsgebäude des Bahnhofs Neheim-Hüsten die Bahnhofsuhr am Bahnhofsvorplatz demontiert wurde. Denn für Autofahrer oder Busfahrgäste war die exakte Uhrzeit ein guter Hinweis darauf, wie viel Zeit sie noch zum Umsteigen in einen Zug haben.

Zu den Gründen der Uhr-Demontage erklärte die Stadt Arnsberg, die zum 1. Januar 2020 das Empfangsgebäude samt Grundstück von der Deutschen Bahn erwarb, folgendes: „Die Stadt wollte das Gebäude möglichst frei von Bahnnutzungen kaufen und entschied sich daher gegen die Uhr.“ Die Stadt werde allerdings eine neue Uhr installieren (analog der Uhr am Bahnhof Arnsberg). Die neue Uhr ist aber noch nicht vorhanden, sie muss noch angeschafft werden.

Ärgerlich für Bahnfahrer ist es auch, dass am Bahnhofsvorplatz die Hinweistafel, die mit Uhrzeit den als nächstes ankommenden oder abfahrenden Zug anzeigt, seit einiger Zeit nicht funktioniert. Wann diese Tafel repariert wird, erfuhr unsere Zeitung von der Deutschen Bahn bisher noch nicht.