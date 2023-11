Arnsberg Die Deutsche Bahn erneuert entlang der Strecke zwischen Wickede und Neheim drei Bahnübergänge. Als nächstes am Bergheimer Weg.

Die Deutsche Bahn AG erneuert entlang der Strecke zwischen Wickede (Ruhr) und Neheim insgesamt drei Bahnübergänge. Die Arbeiten an den Bahnübergängen Jahnallee und Trift wurden in den vergangenen Wochen durchgeführt. Als nächstes erfolgen Arbeiten am Bahnübergang Bergheimer Weg. Das berichten die Stadtwerke Arnsberg.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 20. November, ab 6 Uhr und dauern bis einschließlich Freitag, 24. November. In diesem Zeitraum wird der Bahnübergang für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt, Fußgänger können vorsichtig den Baustellenbereich queren. Der Verkehr wird über „Vom-Stein-Straße“, „Droste-Hülshoff-Straße“, „Trift“, „Kardinal-Jaeger-Straße“ und „Bergheimer Weg“ umgeleitet.

Baulärm nicht ganz zu vermeiden

Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, können diese Arbeiten nur in nächtlichen Sperrpausen des Bahnbetriebes durchgeführt werden. In dem Zeitraum der Bauarbeiten kann es für die Anlieger zu nächtlichen Lärmbelästigungen kommen. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn AG bittet die Anlieger um Verständnis.

