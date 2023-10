Bahnübergang „Jahnallee“: Sperrung und Lärmbelästigung

Am Bahnübergang „Jahnallee“ beim Schützenheim in Neheim wird ab Montag, 30. Oktober, gearbeitet (Symbolfoto).

Neheim. Am Bahnübergang „Jahnallee“ beim Schützenheim in Neheim wird ab Montag, 30. Oktober, gearbeitet. Lärm und nächtliche Sperrung sind die Folge.

Die Deutsche Bahn AG erneuert entlang der Strecke zwischen Wickede (Ruhr) und Neheim insgesamt drei Bahnübergänge. Als erstes erfolgen Arbeiten am Bahnübergang „Jahnallee“ beim Schützenheim in Neheim. Die Arbeiten beginnen am Montag, 30. Oktober, und dauern voraussichtlich bis zum 3. November 2023. Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, können diese Arbeiten nur in nächtlichen Sperrpausen des Bahnbetriebes durchgeführt werden. Während der nächtlichen Bauarbeiten wird der Bahnübergang dazu komplett gesperrt.

Im Zeitraum der Bauarbeiten kann es für die Anlieger zu nächtlichen Lärmbelästigungen kommen. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Eine weitere Sperrung des Bahnüberganges wird im Frühjahr 2024 erforderlich. Die Deutsche Bahn AG und die Stadtwerke Arnsberg bitten die Anlieger um Verständnis.

