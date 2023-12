„Bau des neuen Lehrschwimmbeckens ist unverantwortlich“

Arnsberg Stadtrat stimmt für 25-Meter-Bahn „Auf der Alm“. WP-Leser Horst Kloppsteck kritisiert die Entscheidung scharf.

Horst Kloppsteck: „Den Beschluss des Rates, ein neues Lehrschwimmbecken mit einer 25 m Bahn zu bauen, halte ich für unverantwortlich. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt und der wohl bevorstehenden und kaum noch abzuwendenden Haushaltssicherung, kommen schwere Zeiten auf die Bürger Arnsbergs zu.

Der jährliche Zuschussbedarf für den Betrieb und die Abschreibungen des neuen Bades liegen in einer Größenordnung von 800.000 Euro pro Jahr. Die Einsparungen durch die Schließung des Lehrschwimmbeckens an der Sauerstraße sind erheblich geringer, da das Bad bereits abgeschrieben ist. Die Differenz muss zusätzlich jährlich aufgebracht werden.

Mehr aus Arnsberg

In der Haushaltssicherung muss jeder Euro für Schulen, Kitas, Vereine, Infrastruktur, Bürgerservice usw. ohnehin 3-fach umgedreht werden. Die Kosten für das neue Bad müssen dann „obendrauf“ woanders eingespart werden. Zwei neue Lehrschwimmbecken (in Herdringen und am Nass) sind mit einem Kostenvolumen von 20 Millionen Euro ohnehin schon im Bau, beziehungsweise in der Planung. Ein Verschieben des Projektes „Auf der Alm“ für einige Jahre wäre der aktuellen Finanzlage angemessen gewesen. Die Ertüchtigung des Lehrschwimmbeckens an der Sauerstraße zur Nutzung zumindest bis zur Fertigstellung der neuen Schwimmstätten in Herdringen und am Nass hätte aktuelle Engpässe überbrücken können.

Aber offensichtlich spielen finanzielle Überlegungen im aktuellen Stadtrat bei CDU, SPD und Grünen kaum noch eine Rolle.

Erstaunlich auch, dass im Vorfeld dieses Beschlusses keinerlei öffentliche Diskussion stattgefunden hat.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg